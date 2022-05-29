Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı
[Temsili fotoğraf: AP]
Bangladeş'in güneyindeki Barisal şehrinde bir otobüsün ağaca çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, gece yolculuğu sırasında şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ağaca çarptı.
Yerel saatle 05.40'ta meydana gelen kazada en az 8 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi yaralandı. Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste toplam 42 yolcunun bulunduğu açıklandı.
Etiketler: Bangladeş Trafik Kazası
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