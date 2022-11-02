Yüz yüze eğitim kararının ardından milyonlarca öğrenci, okullara dönmeye hazırlanırken yaklaşık 29 milyon öğrencinin eğitime başlayacağı ülke genelinde öğretmen ve derslik sıkıntısının yaşanacağı kaydediliyor.

Öte yandan, yetkililer, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etme ya da yarı zamanlı yüz yüze, yarı zamanlı uzaktan eğitimi tercih seçeneklerinin bulunduğunu da vurguladı.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 2020'de COVID-19'un da etkisiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihinin en ağır ekonomik "durgunluğuna" giren ülkede ekonomiyi canlandırmak için çeşitli adımlar atıyor.

Marcos Jr, COVID-19 kısıtlamalarını kaldırarak ekonomik durgunluğa son verme girişimlerinde bulunurken ilk olarak maske yasağını kaldırmıştı.

Dünya Bankası verilerine göre, Filipinler'de her 10 çocuktan 9'u yetersiz eğitim alıyor, 10 yaşına gelen çocuklar "okuma ve anlama" zorluğu yaşıyor.