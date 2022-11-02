Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu bölge karantinaya alındı
Çinli yetkililer, dünyanın en büyük iPhone fabrikasına ev sahipliği yapan Zhengzhou şehrinde bir bölgenin karantinaya alındığını açıkladı.
Karantina bugün başladı ve yedi gün sürmesi bekleniyor.
Kararın, Foxconn'un şehirdeki fabrikasında üretilen yeni iPhone 14'ün üretimi üzerinde etkisi olabilir.
Çarşamba günü, yerel yetkililer, Zhengzhou Havaalanı Ekonomi Bölgesi'nin kilitlenmesinin hemen başlayacağını ve 9 Kasım'da yerel saatle öğlen vakti sona ereceğini söyledi.
WeChat sosyal medya platformundaki resmi bir duyuruya göre toplu taşıma hizmetleri askıya alındı ve insanlara evden çalışmaları tavsiye edildi.
Yetkililer, "her türlü düzenleme ihlalini kararlılıkla ortadan kaldıracaklarını" söyledi.
Zhengzhou, yaklaşık 10 milyon kişiye ev sahipliği yapan orta Çin'deki Henan eyaletinin başkenti.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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