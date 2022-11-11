Filipinler Cumhurbaşkanlığı Barış, Uzlaşma ve Birlik Danışmanlığı Ofisi (OPAPRU), bölgedeki çatışmaya dair Filipinler ile MİKC arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

OPAPRU'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkes kapsamında, hükümet ve MİKC güçlerinin çatışmanın geçtiği Ungkaya Pukan kasabasından çekilmesi ve kasabada ikamet eden MİKC mensuplarının silahlarını önceden bildirdikleri bir yerde tutmak koşuluyla geri dönmesine izin verildi.

Ayrıca, Ungkaya Pukan kasabası sakinlerinin de ikamet kayıtlarının yapılması, kasabada düzenin korunması için hükümet ve MİKC'in görev gücü bulundurmasıyla taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta ivedi bir çözüm için yetkili organlara başvurulması karara bağlandı.

Filipinler tarafında görüşmelere liderlik eden OPAPRU Bangsamoro Dönüşüm Programı Ofisi Başkan Yardımcısı David Diciano, "MİKC ile çatışmalara son veren ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

10 kişi hayatını kaybetmişti

Filipinler'in güneyindeki Ungkaya Pukan bölgesinde güvenlik güçleriyle MİKC güçleri arasında çarşamba gecesi çıkan çatışmada; 3'ü asker, 7'si MİKC mensubu olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca çatışmada, Filipinler ordusundan 15 ve MİKC güçlerinden 6 kişi yaralanmıştı.

Filipinler ordusu, askerlerin bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara müdahale etmesi ve bu kişilerin kaçtıkları Ulitan kasabasında MİKC güçlerince koruma altına alınmasının ardından çatışma yaşandığını açıklamıştı.