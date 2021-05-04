Çin ve Filipinler arasındaki tartışmalı bölge gerilimi farklı bir boyut kazandı. Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'nden çıkmasını isteyen Filipinler Dışişleri Bakanı, Pekin yönetimine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

Filipinler çağrısını bir kez daha yineledi ancak Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Çin'e bu kez hakaret içeren sözlerle seslendi.

Filipinli Bakan'ın sosyal medya paylaşımı



Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Bakan, şu sözleri kullandı:

"Çin, dostum, bunu nasıl kibarca ifade edeyim ki? Bir bakalım... Defolup gidin!"

Twitter, Bakan'ın hakaret içeren paylaşımına ‘kullanım dışı’ ibaresi koydu.

Çin ve Filipinler arasındaki tartışmalı bölge gerilimi devam ediyor. Çin gemilerinin Güney Çin Denizi’nden çıkmasını isteyen Filipin Dışişleri Bakanı, Pekin yönetimine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. https://t.co/GPBVPSXXKj pic.twitter.com/woiduxq74F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

Pekin’den yanıt geldi

Filipinli Bakan'ın mesajına Pekin’den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbing, "Filipinler’deki ilgili kişilerin açıklama yaparken temel görgü ve kimlik kurallarına dikkat etmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

[Harita: TRT Haber]

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Filipinler Çin'den 7 Mart'tan bu yana Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgede bulunan gemilerini derhal geri çekmesini istiyor. Pekin yönetimiyse bu taleplere kulak tıkamayı sürdürüyor.