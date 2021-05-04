İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaların ileride iki ülke arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Anlaşmalar kapsamında Hindistan'dan İngiltere'ye 533 milyon sterlinlik bir dizi yeni yatırım yapılacak, İngiltere'de 6 bin 500 kişiye yeni istihdam alanı oluşturulacak.

Hindistan Aşı Enstitüsü'nden 240 milyon sterlinlik yatırım

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Aşı Enstitüsü'nün; aşı araştırmaları, klinik testleri, aşı üretimi ve satış yapmak amacıyla İngiltere'de 240 milyon sterlin seviyesinde yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, Enstitü'nün, halihazırda Codagenix adlı ilaç şirketiyle birlikte koronavirüse karşı geliştirilen burun spreyinin birinci faz denemelerini İngiltere'de yaptığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2 ülke arasında ayrıca hacmi yaklaşık 446 milyon sterlin olan çeşitli ticaret anlaşmaları yapıldı.

Merkezi Cambridge'de olan CMR Surgical adlı tıbbi teknoloji şirketinin, cerrahlara yardımcı olacak robotik sistemleri Hindistan'a ihraç edeceği aktarılan açıklamada, bu anlaşmanın 100 milyon sterlinlik bir ihracata denk geleceği ve İngiltere'de 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.

İngiltere ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi yıllık yaklaşık 23 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.