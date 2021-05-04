"Save the Children" adlı sivil toplum örgütü, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında 6 aydır süren çatışmaların binlerce çocuğu kimsesiz ve korumasız bıraktığını açıkladı.

Yaklaşık 5 bin çocuğun çatışmalardan kaçarken ailesinden ayrıldığı veya anne ve babasını çatışmalarda kaybettiğinin vurgulandığı açıklamada, bu çocukların hem açlığa hem de fiziksel suistimallere karşı korumasız olduğuna işaret edildi.

Çocuklarda açlık seviyesi kırmızı alarm veriyor

İnsani yardım örgütlerinin eyaletteki birçok bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin çok yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, son 2 ayda 950'den fazla kadının tecavüze uğradığı hatırlatılarak, pek çok kişinin bu hadiseleri rapor etmekten korktuğu görüşü paylaşıldı.

Etiyopya’daki durum

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu.

Çatışma bölgesinden Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Tigray bölgesindeki insani durum ve cinsel şiddet olaylarının 'endişe verici' olduğunu belirtmişti.