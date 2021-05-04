Yeni Zelanda yönetimi, sınır görevlilerinin yüzde 95'inin ilk COVID-19 aşısını ve yüzde 85'inin ikinci aşısını yaptırdığını bildirdi.

Yeni Zelanda gümrük dairesi, COVID-19 aşısı olmayı reddeden dokuz sınır işçisini ise işten çıkardı.

Başbakan Jacinda Ardern, hükümetin aşıyı sınır görevlileri için zorunlu hale getirmeyeceğini ve aşıyı reddedenlerin arka plandaki görevlere alınacağını söylemişti.

Ancak gümrüklerin insan kaynakları deniz sınırında görevli dokuz işçiyi yeniden görevlendirmek için başka bir iş bulunamadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bu kişilerin işten ayrılmak zorunda kaldıkları için üzgünüz ve bunun onlar için ne kadar zor bir durum olduğunu anlıyoruz" denildi.

COVID-19 Halk Sağlığı Müdahale Yasası kapsamındaki Sağlık Bakanlığı emri, yüksek riskli sınır ortamlarında çalışan herkesin 1 Mayıs tarihine kadar aşılanmasını yasal bir zorunluluk haline getirmişti.

Sendikalar karara tepkili

Yeni Zelanda sendikaları, aşıyı reddeden işçilerin işten çıkarılmasına karşı çıkarak bunların yerine yeniden konuşlandırılmaları gerektiğini açıkladı.

Sendikalar "Zorunlu aşılamayı desteklemiyoruz ve aşı yaptırmamayı seçen işçilere karşı ayrımcılığı hoş görmeyeceğiz" açıklaması yaptı.