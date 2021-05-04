Anketler Alman Yeşiller Partisi'ni seçimlerden beş ay önce öne geçirdi

Son iki haftada yayınlanan 10 anketten altısı, Yeşilleri Şansölye Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birliği'nin önüne koydu.

Pollytix Strategic Research tarafından yayınlanan toplu anket, Yeşilleri Haziran 2019'dan bu yana ilk kez lider konuma getiriyor.

Anket sonuçlarına göre Yeşiller yüzde 27 ile Hristiyan Demokratik Birliği'nin (CDU) üç sayı önünde.

Ülkenin en büyük siyasi gücünde statü kaybı

Fransa veya İtalya’daki CDU benzeri partiler unutulmaya yüz tutarken tüm zorluklara karşı CDU Almanya'nın en yüksek siyasi gücü statüsünü korumuştu.

Ancak son anketler, son 16 yıldır Almanya'yı yöneten muhafazakarların 26 Eylül'de Federal Meclis'teki en güçlü parti olmaya veda edeceğini gösteriyor.

Alınan sonuçların güvenilirliği 2 ya da 3 hafta yerinde kalmasıyla ölçülecek olsa da siyasi partilerinin hiyerarşisinde yıllar sonra artık destenin yeniden karıştırıldığına ve tarihi bir anın eşiğinde olunduğuna dair ortak bir kanı söz konusu.