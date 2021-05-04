Alaska mahkeme sistemi de siber saldırılardan nasibini aldı, çevrim dışı olmak zorunda kaldı.

Alaska Mahkeme Sistemi (ACS), sistemlerine kötü amaçlı yazılım yükleyen ve sanal mahkeme duruşmalarını bozan bir siber saldırı nedeniyle bu hafta çevrim içi sunucularının bağlantısını geçici olarak kesti.

ACS, ihlali araştırmak için açıklanmayan bir siber güvenlik şirketi ile birlikte çalıştığını, hiçbir gizli belgenin, çalışan bilgilerinin veya kredi kartı bilgilerinin tehlikede olmadığını vurguladı.

ACS, geçici olarak bağlantısı kesilen web sitesinin ana sayfasında, mahkemelerin internete ne zaman yeniden bağlanacağının belli olmadığını yazdı.

Birçok faaliyet yapılamıyor

Saldırı nedeniyle halkın Zoom üzerinden mahkeme duruşmalarını görüntüleme, çevrim içi kefalet ödemeleri, ACS e-posta adresine e-posta gönderip alma faaliyetleri bir süre yapılamayacak.

Mahkeme sistemi, şu anda planlanan tüm jüri duruşmalarının kritik konularla ilgili acil duruşmalarla birlikte planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

ACS, saldırının arkasında hangi hackerların olduğunu açıklamadı.