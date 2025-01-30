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Dünya
AA 30.01.2025 16:36

Filipinler, Çin'in "saldırganlığını" durdurması karşılığında Typhon füze sistemini kaldırmayı önerdi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan ve zorlayıcı davranışlarını" durdurması karşılığında, ülkesindeki ABD yapımı orta menzilli Typhon füze sistemini kaldırmayı teklif etti.

Filipinler, Çin'in "saldırganlığını" durdurması karşılığında Typhon füze sistemini kaldırmayı önerdi

Marcos Jr, basına yaptığı açıklamada, Pekin'in tutumunu anlamadığını çünkü kendilerinin, Çin'in "Filipinler'in sahip olduğundan bin kat daha güçlü" füze sistemleri hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Çin'e, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yapan Marcos Jr, "Çin ile bir anlaşma yapalım. Topraklarımızda hak iddia etmeyi bırakın, balıkçılarımızı taciz etmeyi bırakın ve yaşamalarına izin verin, teknelerimize çarpmayı bırakın, insanlarımıza tazyikli su sıkmayı bırakın, bize lazer atmayı bırakın ve saldırgan ve zorlayıcı davranışlarınıza son verin. Biz de Typhon füzelerini iade edelim." ifadelerini kullandı.

Associated Press'e konuşan üst düzey bir Filipinli yetkili de orta mesafe güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen silah sisteminin, yaklaşık 2 hafta önce Filipinli savunma yetkililerine danışılarak kuzeyden başkent Manila yakınlarındaki stratejik bir bölgeye yeniden yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Filipinli yetkili, ABD füze sisteminin artık Güney Çin Denizi'nde tansiyonun yükseldiği bölgeye daha yakın olduğunu bildirdi.

ABD ordusu, orta menzilli Typhon füze sistemini Nisan 2024'te Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı.

Çin, defalarca Filipinler'den bu füze sistemini kaldırmasını talep etmiş ve bunun "jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını körüklediğini" iddia etmişti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ise Çin'in füze sisteminin kaldırılması talebini, Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendirerek reddetmişti.

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