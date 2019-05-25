Yiyor içiyor, pahalı mülklerde yaşıyor, marka araçlarla geziyorlar... ABD'nin beslediği FETÖ üyeleri lüks yaşamları ile dikkat çekiyor.

FETÖ okullarının sözde yöneticilerinden Soner Tarım'ın Alabama eyaletinde açacağı okul ve alacağı maaş de tepki uyandırdı. Teksas'taki FETÖ okullarının da yöneticisi olan Tarım'ın, yeni okuldan yüzde 15 pay alacağı ortaya çıktı.

"Astronotların maaşı 144 bin dolar, Tarım'ın maaşı 300 bin dolar"

Maaşı ve yüz binlerce dolar değerindeki evi, yerel basının yanı sıra, Washington Post gibi ulusal yayın organlarına da konu oldu. Haberlerde, NASA astronotlarının bile yıllık sadece 144 bin 566 dolar maaş alabilirken, FETÖ'cü Tarım'ın 300 bin dolar maaş alacağı belirtildi. Haberlerde 6 odalı, 650 bin dolarlık lüks evinin fotoğrafları da yer aldı.

Washington Post: Alabama'daki FETÖ okulu tartışmalara yol açıyor

Washington Post gazetesi, Alabama'daki sözde FETÖ okulunun tartışmalara yol açtığını makalesine taşıdı. Belediye başkanının, okulun konumunu tasvip etmediğine yer verdi. Sözde okulun, eğitim ve bazı standartları karşılamadığına değindi. Soner Tarım'ın da FETÖ ile bağlantıları nedeniyle, tartışmalı bir kişilik olduğuna dikkat çekildi.

Los Angeles Times: FETÖ okulu kurucusu 3,2 milyon dolar hortumladı

Los Angeles Times gazetesi ise, Los Angeles'taki FETÖ okullarını konu aldı. Kurucu Vielka McFarlane'in, kamu fonlarından 3 milyon 200 bin dolar hortumladığını, 30 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

McFarlane'nin, sözleşmeli okulların kredi kartlarını, pahalı elbise, lüks otel ve business class uçuş biletleri almak için kullandığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA