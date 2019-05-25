ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Tokyo Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono tarafından karşılandı.

Donald Trump'ın 4 gün sürecek ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın ayrıca, bu akşam ABD Büyükelçiliği rezidansında iş adamlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Tokyo'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki pozisyonunun tutarlı olduğunu belirten Bolton, ülkesinin Kuzey Kore ile görüşmeleri devam ettirme konusunda hazır olduğunu da ifade etti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede, bazı ilerlemelerin kaydedildiği, ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı belirtilmişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA