Ülke genelinde halk yarın Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte yapılacak belediye ve eyalet seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Batı Trakya’da ise Türk adaylar Gümülcine, İskeçe ve Rodop gibi Türk azınlığın yoğun olduğu yerlerde seçim yarışına katılacak. Farklı belediyelerde toplam 9 Türk başkanlık için aday oldu.

İskeçe’de dağlık kesimde yer alan Mustafçova Belediyesi ve Rodop ilindeki Kozlukepir Belediyesinde yalnızca Türk adaylar yer alacak. Rodop ilinde Hristiyan nüfusun da bulunduğu Yassıköy Belediyesinde ise iki Türk adayın yanı sıra iki Yunan aday da başkanlık için mücadele edecek.

Öte yandan hem eyalet hem de belediye meclis üyelikleri için pek çok Türk aday bulunuyor.

Seçim kampanyası kapsamında konvoylar halinde kent ve köyleri gezen Türk siyasetçiler, vatandaşlara destek çağrısında bulunurken, oyların mutlaka Türk adaylarda toplanmasının önemine vurgu yapıyor.

"Başkanın Türk olması gayet doğal"

Seçimlerde yeniden aday olan Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Yassıköy Belediyesinde nüfusun yüzde 70’inin Müslüman Türklerden oluştuğunu belirterek, "Bu anlamda belediye başkanının Türk olması gayet doğal." dedi.

Yassıköy’de dört aday bulunması nedeniyle seçimin muhtemelen ikinci tura kalacağını dile getiren Kadı, bu noktada Türk oylarının parçalanmamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kadı, "Yassıköy Belediyesinde, Müslüman ve Hristiyanlar uyum içerisinde birlikte yaşıyor. Biz belediye yönetimi olarak bu konuda belirli bir dengeyi kurduğumuza inanıyoruz ancak ziyaret ettiğimiz yerlerde şunu söylüyoruz; biz, oylarımızın her zaman azınlık mensubu adaylara gitmesinden yanayız çünkü biz azınlığız, bizim farklı sorunlarımız ve hak taleplerimiz var. Bu anlamda daha çok hizmet alabilmemiz için insanlarımızın yerel yönetimlerde daha etkin bir şekilde yer alması önemli." diye konuştu.

"Türk oylarının dağılmaması ve Türk adaylara gitmesi çok önemli"

Kadı'nın rakibi diğer Türk aday Önder Mümin de Yassıköy Belediyesinde daha önce olduğu gibi yine Türk başkan seçilmesi gerektiğini belirterek, "Yurt içinde ve dışında yaşayan Yassıköylü tüm Müslüman Türk azınlık mensuplarını pazar günü oy kullanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Yassıköy Belediyesinde Müslüman ve Hristiyanların yıllardır barış içinde yaşadığını vurgulayan Mümin, hedefinin birinci haftada seçilmek olduğunu söyledi.

Yassıköy Belediyesinde iki Türk başkan adayı bulunmasının Türk başkan seçilmesinde sıkıntı yaratmayacağı görüşünü dile getiren Mümin, şunları kaydetti:

"Kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Türk oyları çoğunlukta. Biz, halkımızın bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz ve güveniyoruz. İlk haftada gerekeni yapacağına inanıyoruz. Türk oylarının dağılmaması ve Türk adaylara gitmesi çok önemli. Biz, seçmenlere her halükarda Türk belediye başkanı seçilmesi için Türk oylarının mutlaka Türk adaylara verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Eyalet seçimleri

Yunanistan’da, pazar günü yapılacak eyalet seçimlerinde Türk başkan adayı bulunmayan Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde azınlık mensubu Türkler, seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılıyor.

Yoğun göç nedeniyle son yıllarda Türk nüfusu azalan Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde yer alan Evros ilinde ise ilk defa Türkler de aday listelerinde yer alıyor.

Doğu Makedonya ve Trakya eyaleti başkan adaylarından Kostis Simitsis'in listesinde yer alan üç adaydan biri olan Bekir Mustafaoğlu, Evros’ta eyalet seçimlerinde aday listesinde ilk defa Türk isimlerin de yer aldığını belirterek, bunun bölgedeki azınlık nüfusu açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Mustafaoğlu, eyalet meclisinde Evros ilinden Türk azınlık mensuplarının da yer almasının, bölgede sayıları gittikçe azalan Türklerin sorunlarının dile getirilmesinde önemli rol oynayabileceğini ifade ederek, vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Evros'ta 8 binin üzerinde Türk seçmen bulunduğuna ve bunların tümüne talip olduklarına dikkati çeken Mustafaoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evros-Meriç ilinde ilk defa eyalet meclisi üyeliğine aday olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz. Bu mutluluğumuzu tescil etmek için sizlerin desteğinize ve oylarınıza ihtiyacımız var ancak bu şekilde bölgedeki varlığımızı duyurabiliriz. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, Yunan vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Bizlere verilen bu fırsatı değerlendirelim ve insanlarımızın yaşam seviyelerini daha yukarılara çekelim. Bütün bunları ancak ve ancak birlikte hareket ederek yapabiliriz".

Yunanistan'da 2014'te yapılan yerel seçimlerde Türk azınlığı Gümülcine'de 2, İskeçe'de ise 1 olmak üzere 3 Türk belediye başkanı seçmişti.

İskeçe ve Gümülcine'deki 41'er kişilik belediye meclislerine İskeçe'de 9, Gümülcine'de de 14 olmak üzere toplam 23 Türk aday seçilmişti. Aynı tarihte yapılan eyalet seçimlerinde de İskeçe ve Rodop ilinden 8'i iktidar ve 2'si muhalefetten olmak üzere 10 Türk, 51 kişilik Doğu Makedonya ve Trakya eyalet meclisine girme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA