Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beisenaliev, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı rüşvet operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Beisenaliev'in gözaltına alındığı duyuruldu.

FETÖ'cü Eğitim Bakanı'nın yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edildi.

Beisenaliev, 2020-2021 yıllarında 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanı görevi yaptıktan sonra Kırgızistan’ın Bern Büyükelçisi ve sonrasında Birleşmiş Milletlerin Cenevre Ofisinde Kırgızistan Daimi Temsilcisi görevlerini yürütmüş, şubat ayında da yeniden Eğitim ve Bilim Bakanı olarak atanmıştı.

FETÖ okullarında görev yapmıştı

Türkiye FETÖ bağlantılı Beisenaliev’in bakanlığa atanmasının ardından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara duyurdu.

FETÖ’nün Türkiye, Kırgızistan ve Afrika’daki okullarında görev yapan Beisenaliev, yine örgütün ülkedeki Ala Dağ Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yaptı.

Pensilvanya’da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüşen Beisenaliev, ABD’deki üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında "Fetullah Gülen'in eğitim hakkındaki görüşleri" başlıklı seminerler de verdi.

Beisenaliev, teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalar da yapmıştı.