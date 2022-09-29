Hırvatistan’ın en büyük üçüncü şehri olan Rijeka’da görülen aşırı yağış sele neden oldu.

Kentte yalnızca iki saat içinde metrekare başına 140 litre yağış düştü.

Çok sayıda ev, işyeri ve kamu binalarının ilk katlarını su bastı.

Sokaklar ve caddeler sel sularına teslim oldu. Seyir halindeki çok sayıda araç trafikte mahsur kaldı.

Kötü hava şartları can kaybını da beraberinde getirdi. Sel sularıyla dolu bir araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ani su baskınına kapalı oyun parkında yakalanan çocuklar ise itfaiyeciler ve bölge sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ülke genelinde turuncu alarmın verildiği Hırvatistan’da, özellikle Rijeka ve Gospiç şehirlerinde kötü hava şartları bugün de etkili olacak. Metrekare başına 100 litre yağış bekleniyor.