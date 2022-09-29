Fin Bakan Haavisto, yaptığı açıklamada, "Sabotaj göz ardı edilemez, bunun cezai bir mesele olarak soruşturulması gerekiyor. Polonya, Baltık Akımı boru hattını açtığı sırada yaşanan bu sızıntıların zamanlaması, eğer kasıtlı yapıldıysa ne kadar dikkatli olmamız gerektiğinin ve ne kadar savunmasız olduğumuzun göstergesi." dedi.

Haavisto, gaz sızıntılarına ilişkin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüğünü, mevkidaşlarının da sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Haavisto, konunun daha fazla araştırılmaya ihtiyacı olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Haavisto, soruşturma sürecinde İsveç ve Danimarka’ya “her türlü desteği vermeye hazır olduklarını” vurguladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) de kendileriyle “hemfikir” olmasının oldukça önemli olduğunu belirten Haavisto, Avrupa’ya gaz akışı sağlayan “ana boru hattı ve enerji bağlantısına herhangi bir kasıtlı zararın çok ciddi bir durum” olduğunu vurguladı.

Rus geçişleri

Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarına ilişkin Haavisto, Finlandiya’nın Rus turistlere yönelik vize politikasının çok kısıtlı olduğunu ve geçiş izinlerinin, kısıtlamalar öncesi döneme kıyasla yüzde 10’un altına düştüğünü söyledi.

Haavisto, Finlandiya hükümetinin temel pozisyonunun Rus turistlerin vizelerini reddetmek ve turistleri sınırda durdurmak olduğunu ancak Finlandiya’da çalışan öğrencilere geçiş izni verildiğini kaydetti.

Finlandiya üzerinden başka ülkelere geçiş yapmak isteyenler arasında, Rus Yahudi topluluğuna mensup kişilerin de olduğunu ve bu kişilerin İsrail’e gitmeye çalıştıklarını belirten Haavisto, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Yahudilerin İsrail’e yolculuklarına devam edebilmelerinin önemli olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Rusya tarafından kısmi seferberlik ilanının ardından Rusya’yı terk etmek isteyen erkeklerin sığınma talebine ilişkin politikalarının “oldukça kısıtlı” olduğunu vurgulayan Haavisto, “askere gitmeyen herkese değil” ancak Rusya’daki insan hakları savunucularına ve Rus muhalif gazetecilerine sığınma statüsü verdiklerini kaydetti. Öte yandan Haavisto, bazı bireysel başvurular olduğunu ve Rusların da diğer sığınma talebinde bulunan kişiler ile aynı sürece tabi tutulduğunu belirtti.

NATO üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Haavisto, üyelik sürecinin “çok iyi bir şekilde ilerlediğini” ve 30 NATO ülkesinin 28’inin onayını aldıklarını dile getirdi.

Ukrayna Savaşı’nın ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya’nın Türkiye’nin onayını alması için belirli şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.