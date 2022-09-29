Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Brezilya'da beton köprü çöktü
Brezilya'da Amazon nehri üstündeki beton köprü çökünce onlarca araç suya düştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayboldu.
Amazon nehrinde geçişi sağlayan köprü bir anda çöktü. Onlarca araç suya gömüldü.
Görüntüler Brezilya'nın Careiro da Varzea kasabasından.
Araçlar geçerken, köprü üzerinde çatlak oluştu. Trafiğin sıkıştığı anda beton köprü yıkıldı. Köprüyle beraber araçlar da nehrin sularına karıştı.
3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu. Nehirde kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.
Nehrin karşısına geçmek isteyen vatandaşlar kanoları kullanmak zorunda kaldı.
Etiketler: Brezilya
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