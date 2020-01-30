FED: Koronavirüs küresel düzeyde sorun yaratabilir
Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'deki koronavirüs salgınının çok ciddi bir sorun olduğunu vurguladı ve bu durumun küresel düzeyde sorun yaratma potansiyeli barındırdığını söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Powell, koronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin 170'e ulaştığını belirtti.
Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, vaka sayısı 7 bin 711’e çıktı.
Etiketler: fed koronavirüs ekonomiSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:45