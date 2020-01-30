Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Powell, koronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin 170'e ulaştığını belirtti.

Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, vaka sayısı 7 bin 711’e çıktı.