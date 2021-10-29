ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımına onay verdi.

ABD’de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

"5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili"

FDA'nın internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91’e yakın oranda koruyucu olduğu açıklanmıştı.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında COVID-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti.

Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğinin ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarının altını çizmişti.

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