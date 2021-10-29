29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt dışında da coşkuyla kutlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği’nin himayesinde gerçekleştirildi.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök katılımcılara hitap etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümüne ilişkin mesajı okundu.

Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi

Program kapsamında, Makedon sanatçı Elena Hristova, “Baklava” adlı müzik grubu eşliğinde Atatürk’ün sevdiği Rumeli türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası, programa katılanlara Atatürk’ün sevdiği yemekler ikram edildi.

“Atatürk'ten Cumhuriyet'e” fotoğraf sergisi açıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Merkezi, “Atatürk’ten Cumhuriyete” adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de katıldığı etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Doğaner “Atatürk’ün İnkılapları ve Cumhuriyetin Kazanımları” konulu bir konferans verdi.