ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunun altını çizdi.

"Ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Blinken, iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisinin ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir iş birliği üzerine kurulduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."