Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi” ifadfeleri kullanıldı.

Mesajda törene ilişkin görseller de yer aldı.