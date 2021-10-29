Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabağ'da 29 Ekim kutlaması
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi” ifadfeleri kullanıldı.
Mesajda törene ilişkin görseller de yer aldı.
Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi. pic.twitter.com/73WNeui2Rc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2021
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