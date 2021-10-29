Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Roma ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle ikili görüşmeler yapacak

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'nın ardından Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Glasgov'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan ve Biden baş başa görüşecek

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de baş başa görüşecek.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Afganistan'daki son durum ele alınacak. Washington yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğinden duyulan rahatsızlık bir kez daha vurgulanacak.