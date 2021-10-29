Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Twitter)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeniden açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından AKM ile ilgili açıklama yaptı:
"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."
Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021
Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/NjiLEduB0O
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul
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