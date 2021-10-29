Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından AKM ile ilgili açıklama yaptı:

"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."