Çok Bulutlu -7.7ºC Ankara
Dünya
AA 02.01.2026 22:33

FBI, yılbaşı gecesi olası terör saldırısını engellediğini açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), North Carolina eyaletinde yılbaşı gecesi planlanan olası bir terör saldırısını engellediğini açıkladı.

FBI, yılbaşı gecesi olası terör saldırısını engellediğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

FBI, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan ilham aldığını ifade ettiği bir saldırganın olası saldırısının engellendiğini belirtti.

Saldırı planı hakkında detay vermeyen büro, açıklamasında, "FBI ve kolluk kuvvetleri, North Carolina'da yılbaşı gecesi olası bir terör saldırısını engelledi. Şüpheli, DEAŞ'tan doğrudan ilham alarak harekete geçen bir kişiydi." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan FBI yetkilileri, şüpheli Christian Sturdivant'ın 18 yaşında ve Mint Hill'de ikamet ettiğini belirterek, şüphelinin yaklaşık 1 yıldır DEAŞ'tan ilham alarak söz konusu saldırı planını yaptığını kaydetti.

Yetkililer, Sturdivant'ın yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandığını aktardı.

ABD
