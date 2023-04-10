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Dünya
Fox News 10.04.2023 07:42

FBI, Ruslara sosyal medyadan istihbarat paylaşımı daveti yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sosyal medyada paylaştığı içeriklerle Rusları istihbarat paylaşımına davet etti.

FBI, Ruslara sosyal medyadan istihbarat paylaşımı daveti yaptı

Fox News'in haberinde, FBI'ın, Ukrayna'da "sonu gelmeyen" savaş sürerken Rusya'ya dair istihbarat çalışmalarını hızlandırmak için sosyal medyaya yöneldiği vurgulandı.

Buna göre, Facebook ve Twitter'da yayımlanan bir videoda, Washington'dan ve Rusya Büyükelçiliği'nden görüntüler yer aldı. Kişilere, ABD'ye istihbarat sağlamaları halinde "geleceklerini değiştirme" fırsatı sunuldu.

FBI'ın karşı istihbarat biriminden Alan Kohler'in, "FBI sana değer veriyor. FBI sana yardım edebilir ama ilk adımı atma gücü sadece sende." ifadeleri de videoda yer aldı.

Eski CIA Moskova istasyonu şefi Dan Hoffman, söz konusu sosyal medya mesajının "net" ve "akıllıca" olduğunu ve bunun "FBI ve ülkenin Rus saldırganlığına karşı galip gelmesine yardımcı olabileceğini" söyledi.

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