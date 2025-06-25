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Dünya
AA 25.06.2025 19:08

FBI, ABD'nin İran'a saldırıları hakkındaki ön raporun sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan ön raporun medyaya sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

FBI, ABD'nin İran'a saldırıları hakkındaki ön raporun sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Hegseth, NATO Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Lahey'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının ülkenin nükleer kapasitesini yerle bir ettiğini tekrarlayan Hegseth, "çok gizli" olarak nitelediği raporun sızdırılması konusunda ise medyada çıkan haberlerin "siyasi amaçlı" olduğunu öne sürdü.

Hegseth, "Şu an Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte bu raporun sızdırılması hakkında inceleme başlattık. Bu değerlendirme iç amaçlıydı ve CNN ile diğerleri çok başarılı Başkanı karalamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısında da konuşan Hegseth, bombaların hedeflerine tam isabet ederek beklenen hasarı verdiğini savunarak, "Bunu İran da biliyor." dedi.

Hegseth, tekrar raporu haberleştiren medyayı eleştirerek, "Fordo'da yaşananları değerlendirmek istiyorsanız, büyük bir kürek alıp derinlemesine kazmanız gerekir çünkü İran'ın nükleer programı yok edildi." diye konuştu.

İlk önce CNN'in gündeme getirdiği, ABD'de hazırlanan bir ön istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

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