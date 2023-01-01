Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'deki vaka artışları ışığında Fas'ta yeni bir salgın yaşanmaması için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

3 Ocak'tan başlayıp bir sonraki emre kadar uygulanacak yasağın, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı etkilemeyeceği aktarıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 26 Aralık 2022'de, COVID-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. 29 Aralık'ta da salgın nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının 8 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmayacağı belirtilmişti.

Daha önce de ABD, Japonya, Fransa, İspanya, İtalya ve Güney Kore, Çin'den gelen yolculara bazı kısıtlamalar getirmişti.