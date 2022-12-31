Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) desteğiyle batan tekneden 232 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonu sırasında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Başbakan Necip Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, batan teknedekileri kurtarmak için büyük çaba sarf eden Lübnan ordusunu överken, UNIFIL'e de yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada, yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, ülkenin kuzeyindeki Silata sahili açıklarında battığı duyurulmuştu.

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 22 Eylül'de Suriye açıklarında batması sonucu 94 kişi hayatını kaybetmişti.