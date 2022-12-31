Meksika'nın Nayarit eyaletindeki bir karayolunda meydana gelen kazada, içerisinde 57 kişinin seyahat ettiği öğrenilen bir yolcu otobüsü kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

15 kişinin hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Açıklama yapan Guanajuato Eyaleti İçişleri Bakanı Libia Garcia, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına ve yaralılara gereken desteğin verileceğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı, otobüs şoförü aranıyor

Nayarit Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 24 vatandaşın yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve kayıp olan otobüs şoförünün arandığı belirtildi.

Kazanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak otobüste bulunan yolcular şoförün aşırı hızla gitmesinin kazaya neden olduğunu söyledi.