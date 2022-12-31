Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük uçak düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor polisinden yapılan açıklamada, küçük uçağın kentteki havaalanı yakınlarındaki bir araziye düştüğü belirtildi.
Kazada kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Yerel medyada yer alan haberde, kazada tanınmış bir uçuş eğitmeni ile kızının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Etiketler: Bosna Hersek Uçak Kazası
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