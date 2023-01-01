ABD'de son 2 yılda salgının gölgesinde yapılan yeni yıl kutlamaları, bu akşam katılmak isteyen herkese açık olacak.

Yerel saatle 18.00'den sonra başlayacak kutlamalar için tüm hazırlıklar tamamlanırken New York Polis Departmanı (NYPD) da meydanda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bugün Times Meydanı ve civarındaki geniş alanda birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililer, park imkanlarının da çok sınırlı tutulacağı Manhattan'da, kutlamalara katılacak vatandaşların özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Alanı yüzbinlerin doldurması bekleniyor

Yılbaşı kutlamalarını meydanda izlemek isteyen New Yorklular ile ABD içindeki diğer eyaletlerden ve yurt dışından gelen turistler, gece yarısına kadar sürecek kutlamalar için NYPD tarafından belirlenen belli güvenlik noktalarından alana giriş yapmaya başladı.

NYPD, güvenlik nedeniyle sırt çantası, şemsiye, piknik sandalyesi gibi malzemelerin alana sokulmasına izin vermiyor.

Yüzbinlerce kişinin doldurması beklenen alanda, on binlerce de üniformalı ve sivil polis görev yapacak.

Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması televizyon ve sosyal medya sitelerinden de canlı olarak izlenebilecek.