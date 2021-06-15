Fas'ta uçuşların 5 ay aranın ardından başlamasıyla Kazablanka kentindeki ülkenin en büyük havalimanlarından 5'inci Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.

Fas, şubat ayından bu yana 50'yi aşkın ülke ile arasındaki gidiş geliş uçak seferlerini durdurmuştu.

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Kademeli yeni önlemler

Fas Dışişleri Bakanlığı, ülkede salgının yayılmasına ilişkin olumlu göstergeler ve vaka sayısındaki azalmanın ardından ülkeye giriş yapmak isteyenler için yolcu uçuş seferlerinde uygulanan kısıtlamanın hafifletilerek kademeli yeni önlemler alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Açıklamada ayrıca ülkelerin, virüsün özellikle de mutasyona uğramış COVID-19'un yayılım ve kontrol altına alınma durumuna göre iki grup halinde sınıflandırılacağı; yolcuların bu sınıflandırmaya göre aşı belgesi, PCR testi, karantina gibi bazı şartlara tabi olacağı ifade edilmişti.