Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti

Fes Belediyesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, “Dün akşam Fes'in eski şehirbölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti.

Öte yandan “alyaoum24” sitesinin haberinde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.