Açık 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 04:13

Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti

Fas’ın kuzeyindeki Fes kentinde şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Fes Belediyesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, “Dün akşam Fes'in eski şehirbölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti.

Öte yandan “alyaoum24” sitesinin haberinde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

ETİKETLER
Fas
Sıradaki Haber
İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:26
Bursa'da lastik değiştiren 3 kişiye araba çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
04:18
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
04:13
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
04:09
Kayseri'de park halindeki 3 araç yandı
03:33
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
03:11
Eski bakan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti
İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de otoyolu kapattı
İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de otoyolu kapattı
FOTO FOKUS
Antalya'da tersanede yangın
Antalya'da tersanede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ