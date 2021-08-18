Fas Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, 14 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları sonrası söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yangınların 5 gün sonra yüzde 95'inin kontrol altına alındığını söyleyen Assali, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, jandarma, mahalli yardım ve sivil savunma güçlerinden oluşan 520 kişilik ekibin yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kuzey Afrika yangınlarla mücadele ediyor

Assali, yangının 1100 hektar ormanlık alanı etkilediğini aktardı.

Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus ve Fas, son haftalarda güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Cezayir bugün, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurmuştu.