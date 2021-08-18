Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin telefon görüşmesi hakkında bilgi verildi.

Görüşmede her iki tarafın da ikili ilişkilerde ulaşılan seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını vurguladığı açıklandı.

Afganistan’da yaşanan olaylara yönelik her iki lider de ülkede istikrarın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olunduğunu söyledi.

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyeliği

Açıklamada, her iki liderin, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik başvurusu dikkate alınarak Duşanbe’deki zirve hazırlıklarına değindiği de vurgulandı.

Görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi hususunun ele alındığı açıklandı.