Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Arızalanan teknede 2 hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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