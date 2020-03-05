Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek ve futbolcular, antrenörler ve seyircilerin sağlığını korumak amacıyla tüm kategorilerdeki futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı 3 Mart'ta, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilen kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Fas yönetimi daha önce de Kovid-19 nedeniyle "Judo Rabat Grand Prix 2020" turnuvasını iptal etmiş, "Fas Bisiklet Turu" ve "Tafraoute Badem Festivalini" erteleme kararı almıştı.