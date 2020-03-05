AB kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşuna (STK) üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

"Nasıl bir canavar çocukların boğulmasına göz yumar", "Sınırları şimdi açın", "Şiddete derhal son verin" yazılı pankart ve döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara kapımız açık" sloganları attı.

[Fotoğraf: AA]

Protestoda okunan bildiride, "Sığınmacıların yeniden yerleştirilmesine hız verilmeli. AB'nin göç politikalarında reform yapılmalı. Yunanistan, sığınma hakkına saygı duymalı." şeklindeki talepler dile getirildi.

AB liderlerini eleştiren göstericiler, olaysız dağıldı.