Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi, Harem-i Şerif'in El-Esbat ve Kattanin kapıları önünde ayin yaptı.

Ayrıca yerleşimciler, baskın sırasında Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.