Falcı öleceğini söyledi, ertesi gün sonra hayatını kaybetti

New York Post'ta yer alan habere göre, Cruz Pinto isimli genç kadın, Brezilya'nın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu ve Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu.

Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece 'birkaç günlük ömrü kaldığını' söyledi. Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.

Pinto'nun kuzeni Bianca Cristina "Çikolata paketlendiği için herhangi bir tehlike oluşturabileceği aklına gelmediğini söyledi. Aç olduğu için de yemeye karar verdi" dedi.

Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini çok hasta hissetmeye başlayan kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi semptomlar geliştirdi.

Ancak Pinto'nun aynı zamanda ülser ve gastrit hastası olması yüzden kendsinin de ailesinin de çok geç olana kadar bunun üzerinde çok fazla düşünmediği aktarıldı.

Pinto çikolatayı yedikten bir gün sonra, 4 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Mirror'a göre, otopsi sırasında Pinto'nun vücudundan alınan örnekleri analiz eden kimya ve toksikoloji laboratuvarının başkanı Thalmanny Goulart, "Bu maddeler, Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı tarafından düzenlenmesine rağmen, kolay erişimleri nedeniyle Brezilya'daki zehirlenme vakalarında oldukça yaygındır" dedi.

