Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2023 13:26

Yemen'deki Husiler: Tüm taraflarla kapsamlı esir takası anlaşmasına hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, tüm taraflarla kapsamlı bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler: Tüm taraflarla kapsamlı esir takası anlaşmasına hazırız
[Fotograf: AA]

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, grubun Mesire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Husilerin elinde Suudi Arabistan ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinden esirler bulunduğunu söyleyen Murtaza, yaklaşık 9 yıldır Husiler tarafından alıkonulan Yemen Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ın son durumunun açıklanması konusunda da mutabık olduklarını ifade etti.

Murtaza, tüm taraflarla, ellerindeki yabancı esirleri de içerecek şekilde kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Esirler Komitesi Başkanı, "İsviçre'de imzalanan esir takası anlaşmasının, Arap Koalisyonu'nun ciddiyetsizliği nedeniyle askıda kaldığını" iddia etti.

Husi yönetici ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu "esir meselesi konusunda şu ana kadar ciddi olmamakla" suçladı.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere 16 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Yemen hükümeti, 19 Haziran'da, esir takası müzakerelerinin sona erdiğini ve Husilerin, politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Yemen
Sıradaki Haber
Azerbaycan; Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
100 kişiye mezar olan bina projesiz ve ruhsatsız yapılmış
14:18
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
14:10
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'nun İran'dan geçmesi de söz konusu
13:54
AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek
13:52
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor
13:45
Güney Kore, gemi üreticilerine Kuzey'den yoğun siber saldırılar düzenlendiğini iddia etti
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ