Microsoft ve Facebook, sahte hesapları kaldırarak ve botlara müdahale ederek, Kanada’da ekim ayında yapılacak seçimler öncesi güvenliği artırmaya yardım etmeyi kabul etti.

Kanada Demokratik Kurumlar Bakanı Karina Gould, milletvekillerine, iki şirketin seçim bütünlüğü konusunda gönüllü bir beyanla taahhütte bulunduklarını söyledi.

Gould, Microsoft ve Facebook’un dezenformasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırmayı, siber güvenlik olaylarını ele almak için güvenceleri teşvik etmeyi ve politik reklamcılığı kabul etme konusundaki kuralları açıklamayı kabul ettiğini de belirtti.

Gould, diğer sosyal medya platformlarını da dezenformasyonla mücadeleye davet etti.

Hükümet yetkilileri de, bazıları Rusya ile bağlantılı kötü aktörlerden korktuklarını ve oylamaya müdahale etmeye çalışacaklarını vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz ay dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinin, seçimlerde dış müdahaleye karşı koyulmasına yardımcı olmak için yeterince çaba göstermediği ve Ottawa'nın bunları düzenlemek zorunda kalacağından şikayet etmişti.

Cambridge Analytica skandalı

Nisan 2018'de Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, Facebook'un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon ve Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler ise, Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: Reuters