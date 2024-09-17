Facebook, Rus medyasına ait bazı ağları yasakladı

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Rus devlet medyasına yönelik devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve diğer ilgili kuruluşlar, yabancı müdahale faaliyetleri nedeniyle artık global olarak uygulamalarımızda yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Yasakların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, RT (eski adıyla Russia Today) ve Sputnik haber ajansının sahibi Rossiya Segodnya, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Rus devlet medyası, Batı ülkelerindeki siyaseti etkilemeye çalıştığı iddiaları nedeniyle giderek daha fazla mercek altına alınmış durumda.

Meta, Facebook’un yanı sıra Instagram, WhatsApp ve Threads gibi büyük sosyal medya platformlarının da sahibi.

Daha önce de yaptırımlar uygulanmıştı

Meta, Rus devlet medyasına karşı aldığı tedbirleri daha önce sınırlı bir şekilde uygulamıştı.

İki yıl önce bu medya kuruluşlarının platformlarında reklam yayınlamasını engellemiş ve içeriklerinin erişimini kısıtlamıştı.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Meta, Avrupa Birliği, İngiltere ve Ukrayna'dan gelen talepler doğrultusunda bazı Rus devlet medyalarını bu bölgelerde yasaklamıştı.

Bu ayın başlarında ABD, devlet televizyonu RT’yi, ABD izleyicilerine gizli Rus hükümet mesajları içeren içerik üretmek ve dağıtmak için bir Tennessee firmasına 10 milyon dolar ödeme yapmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise RT'yi Rusya'nın istihbarat aygıtının bir parçası olmakla suçlayarak yeni yaptırımlar duyurdu. RT, bu açıklamaları "ABD'nin son komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Tiktok davası da devam ediyor

Facebook'un Rus medyası yasağı gündemdeyken, uzun süredir devam eden Tiktok yasağına dair yeni gelişmeler de yaşandı.

TikTok, ABD'de ByteDance tarafından satılmadığı takdirde yasaklanmasına yol açacak olan bir yasanın, kullanıcıların ifade özgürlüğü üzerinde "büyük" bir etki yaratacağını savundu.

Yasa, ABD kullanıcılarının verilerinin Çin hükümeti tarafından kullanılabileceği endişeleri üzerine gündeme gelmişti.

TikTok ve ByteDance, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantılarının olmadığını defalarca dile getirdi.

Şirketler, Mayıs ayı başında bu yasayı durdurmak için mahkemeye başvurarak, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve ABD'deki 170 milyon TikTok kullanıcısının ifade özgürlüğünü engellediğini öne sürdü.

Olağanüstü bir ifade kısıtlaması

Pazartesi günü Washington DC’de bir temyiz mahkemesinde üç yargıçtan oluşan bir heyet, TikTok'un itirazlarını dinledi.

TikTok'un avukatı Andrew Pincus, yasanın "belirsiz gelecekteki risklere dayalı olağanüstü bir ifade kısıtlaması" getirdiğini savundu.

ABD hükümeti ise, TikTok'un Çin devleti tarafından kontrol edilebileceği endişelerini dile getiriyor.

ABD Adalet Bakanlığı avukatı Daniel Tenny, TikTok'un ABD'deki veri yönetimi argümanını reddederek, platformun arka planındaki kodun ByteDance tarafından yazıldığını ve yönetildiğini söyledi.

TikTok, 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken politikacıların platformu kullanmasının güvenlik endişeleriyle çeliştiğini savunarak, bu durumu "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, davanın ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar taşınabileceğini ve aylarca sürebileceğini öngörüyor.