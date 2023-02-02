Beklenenden daha büyük büyüme, maliyetlerin artması ve reklam satışlarının düşmesi nedeniyle baskı altında olan şirket hakkında yeni bir iyimser hava oluşmasına yardımcı oldu.

Ana şirket Meta'nın hisseleri, patron Mark Zuckerberg'in 2023'ü "verimlilik yılı" ilan etmesiyle kapanıştan sonra yüzde 15'ten fazla arttı.

Zuckerberg, yıllarca süren çift haneli büyümenin ardından 2022'de tarihinde ilk kez geliri düşen şirket için yeni bir dönemi işaret etti.

Zuckerberg, "Bunun devam edeceğini tahmin etmiyoruz, ancak eskisi gibi olmayacağını da düşünüyorum" dedi.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Meta, geçen yıl ofis alanını küçültmek ve 11 bin kişiyi yani personelin yaklaşık yüzde 13'ünü işten çıkarmak da dahil olmak üzere büyük bir yeniden yapılanma duyurdu.

Aralık ayına kadar olan üç ayda firma, gelirin yıllık yüzde 4 düşüşle 32.2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ancak bu, birçok analistin beklediğinden daha iyiydi.

Meta, tüm uygulamalarında her gün aktif olan kişi sayısının yıldan yıla yüzde 5 arttığını söyledi.

Zuckerberg, şirketin özellikle genç kullanıcılar arasında ilgi gören TikTok gibi rakiplerle karşı karşıya kalırken odaklandığı video ürünü Reels ile ilerleme kaydettiğini açıkladı.