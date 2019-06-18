Facebook’tan yapılan açıklamada, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı ve uluslararası kredi kartı ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.

Facebook’un kripto para birimine ilaveten “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdan oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabileceği aktarıldı.

Facebook açıklamasında, "Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı yok. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok" değerlendirmelerine yer verildi.

Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Facebook açıklamasında, kripto para biriminin ve dijital cüzdanın Facebook Messenger, WhatsApp ya da “Calibra”nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılmasının mümkün olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA