Sincar ilçesindeki bir bölgede PKK karşıtı gösteri düzenleyen Ezidi eylemciler, "PKK ve DEAŞ'ın hapisanelerindeki kızlarımız ve oğullarımız kurtarılsın" ve "Çocukların kaçırılması ve militanların saflarına gönderilmesi uluslararası yasalara aykırıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Bir eylemci, "Talebimiz, Şengal'in (Sincar) durumunun normalleşmesi ve istikrara kavuşturulmasıdır. Bu vesileyle güvenliğine aramıza dönmesi sağlanabilir. Biz de güvenli bir şekilde bölgede yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ben evime dönemiyorum"

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güçlerin kısa bir süre içinde Sincar'daki güvenliğin sağlamasını istediklerini belirten eylemci, "Şu anda ben evime dönemiyorum. Çünkü gerçekten güvenli değil." dedi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamayan bir başka gösterici de, "Burada olmamızın sebebi evlerimize güvenli bir şekilde dönmek ve istikrar içinde yaşamaktır. Bu yüzden Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Ezidi eylemci, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşma çok geç yapılmış olmasına rağmen halen bir dönüş umudu taşıdıklarını, artık daha fazla gecikmek istemediklerini kaydetti.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.