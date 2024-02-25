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Dünya
AA 25.02.2024 16:42

Eyfel Kulesi 6 gün süren grevin ardından ziyarete açıldı

Fransa'nın ünlü Eyfel Kulesi 6 gün süren grevin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Eyfel Kulesi 6 gün süren grevin ardından ziyarete açıldı
[Fotograf: AA]

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE, işçi sendikası ile uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, uzlaşı kapsamında işçi sendikaları ile yönetim arasında her 6 ayda bir şirketin iş modeli ve yatırımlarının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Ayrıca taraflar Paris'in simgelerinden biri olan mekanın bakım çalışmaları için 2031'e kadar 380 milyon euro yatırım yapılması konusunda anlaştı.

Eyfel Kulesi'ndeki grevden yaklaşık 100 bin ziyaretçi etkilendi. Şirket, ziyaretçilerden özür diledi.

Paris Belediyesinin Eyfel Kulesi için SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan çalışanlar 19 Şubat'ta greve gitmişti.

Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söylemişti.

Belediyenin bu kar payını 50 milyon euroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, Kovid-19 salgını zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon euro borçları olduğuna dikkati çekmişti.

Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023'te SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.

Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

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