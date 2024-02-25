Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2024 15:01

Mısır basını: Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da müzakereler yeniden başladı

Mısır medyası, 7 Ekim'den bu yana ağır saldırılara maruz kalan Gazze'de ateşkes sağlanması hedefiyle müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlandığını yazdı.

Mısır basını: Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da müzakereler yeniden başladı
[Fotograf: AA]

Mısır'daki yönetime yakın el-İhbariyye haber kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlandığını duyurdu.

Müzakerelerin ne zaman başladığı ve gelişmelere dair ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin diğer ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca haberde, Doha'daki görüşmelerin ardından toplantıların Kahire'de devam edeceğine işaret edildi.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrailli bir yetkiliden aktardığı bilgide, Gazze'de alıkonulan esirlerin serbest bırakılması için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ayrıca, tüm ayrıntıları görüşmek üzere gelecek birkaç gün içinde Katar'a bir heyet gönderileceğini duyurdu.

İsrail resmi televizyonu ise, Kahire'de daha önce yapılan görüşmelerde, esir takası için Hamas'ın Gazze'de savaşın bitirilmesi şartında ısrar etmiş olduğunu hatırlattı.

ETİKETLER
Mısır Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
16:18
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
16:24
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
15:55
Kastamonu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
15:52
AK Parti'li milletvekili İnci trafik kazasında yaralandı
15:34
ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley'nin memleketinde ön seçimlerin galibi Trump
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
FOTO FOKUS
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ