Mısır basını: Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da müzakereler yeniden başladı

Mısır'daki yönetime yakın el-İhbariyye haber kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlandığını duyurdu.

Müzakerelerin ne zaman başladığı ve gelişmelere dair ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin diğer ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca haberde, Doha'daki görüşmelerin ardından toplantıların Kahire'de devam edeceğine işaret edildi.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrailli bir yetkiliden aktardığı bilgide, Gazze'de alıkonulan esirlerin serbest bırakılması için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ayrıca, tüm ayrıntıları görüşmek üzere gelecek birkaç gün içinde Katar'a bir heyet gönderileceğini duyurdu.

İsrail resmi televizyonu ise, Kahire'de daha önce yapılan görüşmelerde, esir takası için Hamas'ın Gazze'de savaşın bitirilmesi şartında ısrar etmiş olduğunu hatırlattı.